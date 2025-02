Brian Setzer degli Stray Cats: «Ho una malattia autoimmune, non posso più suonare la chitarra»

Brian Setzer, frontman degli Stray Cats e leader della Brian Setzer Orchestra, ha una malattia autoimmune che non gli permette più di suonare la chitarra. Lo ha detto il musicista in un post sui propri social.

«Verso la fine dell’ultimo tour degli Stray Cats ho notato che avevo spesso crampi alle mani. Da quel momento ho scoperto di avere una malattia autoimmune. Non posso più suonare la chitarra. Non ho dolore, ma quando provo a suonare è come se alle mani avessi dei guanti».

«Ho visto dei progressi ultimamente: riesco a tenere una penna in mano e allacciarmi le scarpe. So che sembrerà stupido, ma c’è stato un momento in cui anche quello mi era impossibile».

Continua Setzer: «Fortunatamente ho il miglior ospedale del mondo vicino casa». E aggiunge: «So che sconfiggerò tutto questo, ma ci vorrà del tempo».

L’ultimo tour degli Stray Cats si è tenuto la scorsa estate negli States.