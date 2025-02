Brian Molko dei Placebo a processo per gli insulti a Giorgia Meloni

Vi ricordate quando nell’estate del 2023 Brian Molko dei Placebo si era lanciato in una serie di frasi non proprio lusinghiere verso Giorgia Meloni? Era successo l’11 luglio 2023 durante il Sonic Park Festival di Torino dove il musicista, di fronte a migliaia di persone, si era riferito alla presidente del Consiglio definendola «razzista e fascista», prima di mandarla affanculo con il gesto dell’ombrello.

Ora ha un anno e mezzo di distanza dall’accaduto il ministero della Giustizia ha dato il via libera al procedimento giudiziario contro Brian Molko. Il musicista è accusato di vilipendio delle istituzioni, un reato punito in Italia con una pena pecuniaria. Il procedimento arriva con questo ritardo rispetto ai fatti perché, per il reato in questione, è necessaria un’autorizzazione specifica da parte del ministero della Giustizia.

Secondo quanto riportato dalla Stampa, in caso di condanna Molko potrebbe ritrovarsi a pagare una multa tra i 1000 e i 5000 euro.