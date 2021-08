Brian May: «Il sequel di ‘Bohemian Rhapsody’? Ne stiamo parlando»

Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen, potrebbe avere un seguito. Dopo la sorella di Freddie Mercury e il batterista Roger Taylor, ne ha parlato anche Brian May, questa volta durante una diretta su Instagram.

«Ne stiamo parlando, stiamo valutando diverse idee», ha detto il chitarrista. «Sarà difficile replicare quello che abbiamo fatto con il primo, nessuno si aspettava che sarebbe stato un successo così grande».

Nonostante l’accoglienza tiepida della critica, Bohemian Rhapsody ha registrato numeri impressionanti al box office – dove ha incassato circa 900 milioni di dollari – e si è portato a casa quattro Oscar, tra cui quello come miglior attore per il protagonista Rami Malek.

«Ci abbiamo messo l’anima, era impossibile prevedere che sarebbe andato meglio di Via col vento», ha spiegato Brian May. «Ma sì, adesso potrebbe succedere. Servirebbe una grande sceneggiatura. Ci vorrà parecchio per capire come fare».