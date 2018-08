Brian Johnson e gli AC/DC stanno registrando nuova musica?

Sembrerebbe che gli AC/DC siano tornati in studio, almeno a giudicare dallo scatto di Brian Johnson e Phil Rudd fuori da Warehouse studio di Vancouver.

The rumors are no more: Brian Johnson and Phil Rudd are back in AC/DC (in some sort of capacity). What. A. World. #ACDC https://t.co/pyz0i4I02F pic.twitter.com/79pJcVJDCh

— Jon Alba (@JonAlba) 8 agosto 2018