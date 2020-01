Brian Eno pubblicherà un disco con il fratello

Brian Eno e suo fratello Roger, anche lui un compositore di musica ambient, pubblicheranno un album insieme. Si intitola Mixing Colours e uscirà il 20 marzo per Deutsche Grammophon. I fratelli Eno avevano già collaborato alla colonna sonora di Dune, il film di David Lynch, ma questa è la prima volta che firmano un album insieme.

Alcuni dei 18 brani di Mixing Colours sono in lavorazione dal 2005. “Mi svegliavo, correvo al piano di sopra e mi mettevo a improvvisare. Poi mandavo a Brian il materiale che pensavo potesse interessargli”, ha detto Roger in un comunicato. “L’idea di un album è emersa con il tempo, quando i brani sono aumentati. Non saremmo riusciti a scriverlo da soli”.

Brian Eno, invece, ha parlato degli arrangiamenti: “Per quanto riguarda gli strumenti classici, il clarinetto rappresenta una piccola isola di suoni, la viola un’altra, il pianoforte un’altra ancora. Ogni strumento ha un certo numero di possibilità sonore, un’isola nell’infinito oceano di suoni che si possono produrre”, ha detto. “L’elettronica ci permette di esplorare gli spazi tra queste isole, creando nuovi suoni che prima non esistevano. È stato un piacere esplorare quest’oceano con le canzoni di Roger”. Il primo singolo, Celeste, è una composizione semplice e toccante per pianoforte e sintetizzatore. Potete ascoltarlo in cima all’articolo.