Brandy e Monica si sono riunite a ‘Verzuz’

Brandy e Monica di nuovo insieme: è successo davvero, durante l’ultimo episodio di Verzuz, il format creato da Timbaland e Swizz Beatz in cui due contendenti si sfidano in diretta streaming mettendo in play hit del loro repertorio, un po’ come fanno i dj nei back to back radiofonici o nei locali. Per dimostrare la propria supremazia e conquistare il favore degli utenti sintonizzati hanno a disposizione venti round, ovvero venti canzoni.

E ‘l’incontro’ di ieri era tra i più attesi, soprattutto perché per molto tempo Brandy e Monica sono state ai ferri corti in seguito all’inizio di una vera e propria una faida cominciata dopo la pubblicazione di The Boy Is Mine, il loro singolo del 1998.

Lo streaming si è aperto con l’apparizione del candidato alla vicepresidenza democratica Kamala Harris, che ha incoraggiato gli spettatori americani a votare alle elezioni di novembre. Poi è iniziato il testa a testa, durante il quale diversi musicisti si sono sintonizzati per tifare: i più attenti avranno sicuramente notato Zayn Malik, Tyler, The Creator, Solange, Toni Braxton e Missy Elliott. Ma anche Michelle Obama.

E sul loro scontro di anni fa, le cantanti hanno parlato con Entertainment Tonight: «Ci siamo allontanate dai toni drammatici, ma avremo una conversazione molto approfondita che potrà essere condivisa anche con il pubblico, perché succedono molte cose, i fan non hanno idea di cosa sia realmente accaduto, cosa abbia realmente causato l’attrito iniziale» ha detto Monica, che ieri ha presentato anche il suo nuovo brano, Trenches, che potete ascoltare qui:

Qui invece l’episodio completo di Verzuz: