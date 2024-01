Brad Wilk: i Rage Against The Machine non suoneranno «mai più» insieme

Se vi sembrava che i Rage Against The Machine fossero finalmente tornati per restare, Brad Wilk è qui per farvi cambiare idea. Dopo una prima rottura nel 2000, undici anni di silenzio radio (tra il 2011 e il 2022), la ricomposizione del gruppo per il Public Service Announcement Tour e l’infortunio al tallone d’Achille di Zach de la Rocha (che l’ha costretto prima a cantare seduto per alcune date del tour, poi a cancellarlo definitivamente), il viaggio del gruppo composto, tra gli altri, da Tom Morello e Tim Commerford sembra essere giunto definitivamente al capolinea.

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri in un post e nelle storie del profilo di Wilk, batterista dei RATM:

«So che molti stanno aspettando l’annuncio di nuove date a sostituzione di tutti i concerti che abbiamo dovuto cancellare. Non voglio più dare false speranze a nessuno, me compreso: nonostante quello che potreste aver sentito, i Rage Against The Machine (Tim, Zack, Tom e io) non ci esibiremo più insieme, né in tour né in live. Sono sinceramente dispiaciuto per tutti quelli che ci hanno creduto fino in fondo. Le mie speranze erano le vostre…»