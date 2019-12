Il nuovo BPM Festival va in Costa Rica

Il BPM Festival è nato già di dieci anni fa come occasione per ritrovarsi e festeggiare l’anno nuovo tra gli addetti ai lavori dell’industria musicale e col tempo è diventato un’istituzione. Per l’anno prossimo sbarcherà a Tamarindo, in Costa Rica: una cittadina sulla costa del Pacifico considerata la perla nascosta dell’America centrale – quindi giungla, spiagge bianche e acqua cristallina.

La lineup include più di 100 artisti, tra cui alcuni dei nomi più iconici e in ascesa della musica dance: Art Department, Audiofly, Better Lost Than Stupid, DJ Sneak, Felix Da Housecat, Guti, Joey Daniel, Loco Dice, Nicola Bernardini e tanti altri. Il tutto spalmato su cinque giorni e cinque notti di musica.

I pass per il festival sono in vendita ora su sito ufficiale. Per tutto il resto, dai transfert aeroportuali alle escursioni nella giungla, basta andare a vedere la sezione travel del sito. Il Costa Rica sapete dov’è. Qui sotto c’è un assaggio di quello che vi aspetta.

La locandina ufficiale: