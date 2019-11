Boris Johnson dice di essere fan dei Clash e scatena le ire dei fan

Boris Johnson ha scatenato le ire dei fan dei Clash per aver dichiarato di essere un fan della band punk rock inglese. La rivelazione è arrivata da un nuovo video della campagna elettorale in cui il Primo Ministro passeggia per la sede del Partito conservatore e risponde ad alcune domande.

A un certo punto gli viene chiesto quale sia il suo gruppo preferito e risponde: “I Clash o i Rolling Stones, e oggi ascolto principalmente gli Stones”.

I fan di Joe Strummer e soci hanno riversato subito la loro rabbia su Twitter: “Non far finta di amare i Clash, stai mentendo stupido e pericoloso Tory”, scrivono. “Ditegli che non gli è permesso di amare i Clash”, o ancora “Posso assicurarti che non sarai mai il Primo Ministro preferito dei Clash, rappresenti tutto quello contro cui hanno combattuto”.

Don't pretend to like the Clash, you lying Tory fuckbrain #VoteLabour

Please, Mick Jones @BigAudioDyn Paul Simonon or Topper Headon, inform Boris Johnson (as Johnny Marr did when David Cameron claimed to be a Smiths fan) that he's not ALLOWED to like The Clash.

(I'd challenge the cunt to name more than 2 Clash songs off the top of his head anyway)

— Simon Price (@simon_price01) November 12, 2019