Da Gabry Ponte a Luisa Corna, ecco l’improbabile cast del San Marino Song Contest

Galeotto fu Achille Lauro che nel 2022 scoprì il modo di arrivare all’Eurovison nonostante a Sanremo si fosse posizionato solamente al 14imo posto. La soluzione scovata dal rapper romano era proprio davanti ai nostri occhi: San Marino.

Da quel momento Una voce per San Marino, che ora si è ribrandizzato in San Marino Song Contest, è diventa un’occasione per molti artisti italiani di tentare l’approdo all’Eurovision senza le ansie e la competizione sanremese. Sempre di santi si parla, in fondo.

Se nelle edizioni passate avevamo visto competere gli Eiffel 65, Loredana Bertè, Marcella Bella, Jalisse, Pago. Dj Jad, Roy Paci, quest’anno i nomi noti presenti in gara sono molti: da Boosta dei Subsonica a Gabry Ponte (che gareggiare, guarda un po’, con il brano che è stato la sigla di Sanremo di quest’anno), da Luisa Corna (sì, proprio lei!) a Bianca Atzei passando per Pierdavide Carone, Marco Carta, Elasi, Silvia Salemi.

Il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda sabato 8 marzo su San Marimo RTV (ma visibile anche su RaiPlay) e sarà condannato da Flora Canto e Francesco Facchinetti. Ospiti della serata previsti: Cristiano Malgioglio, La rappresentante di lista e Senhit. La giuria sarà presidiata da Luca De Gennaro.

Artisti in gara (in ordine alfabetico):

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albani) – Tiki tiki

Boosta (Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

CuRLi (Svezia) – Juliet

Elasi (Italia) Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world

Paco (San Marino) – Until the end

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

Questo e quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria