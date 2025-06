Bono: «Noel è rimasto scioccato da quanto bene suonano gli Oasis»

Bono ha raccontato che Noel Gallagher è rimasto «scioccato» dal sound degli Oasis durante le prove del tour. Lo ha detto in un’intervista con Zane Lowe su Apple Music 1, dove ha parlato del ritorno della band e dell’effetto che ha avuto sulla scena indie.

«Li adoro,» ha detto. «Quello che mi ha sempre colpito è che hanno fatto saltare in aria l’indie impolverato dell’epoca. Nessuna posa, solo attitudine. E quel suono: niente glamour, ma la voglia di uscire da dove sei».

Secondo Bono, Noel gli avrebbe scritto durante le prove per dirgli che il gruppo sta suonando incredibilmente bene. «È rimasto quasi scioccato. Penso che ci aspetti una grande estate». Bono ha detto che «ovviamente» andrà a vederli dal vivo, in quella che sarà la prima reunion sul palco dopo sedici anni. E ha ricordato come sia lui che il fratello Liam abbiano lasciato il segno negli anni Novanta.

«Ricordo cosa hanno fatto. Quelle chitarre enormi, ispirate a Neil Young, quei suoni generosi – nel Regno Unito erano quasi fuori legge. Ma loro dicevano: “No, faccio quello che voglio”», ha spiegato. «Avevano qualcosa di ritmico e bellissimo… e Manchester era molto influenzata dalla dance, quindi erano più groovy di chiunque altro, più grezzi di chiunque altro».

Durante l’intervista, Bono ha anche raccontato di quando lui e The Edge conobbero Liam e Noel, all’epoca del primo album Definitely Maybe, nel 1994, ricevendo un’accoglienza piuttosto distaccata nell’appartamento di Noel. Ha anche aggiunto che, se negli anni Novanta il messaggio della band «forse non è arrivato fino in fondo in America», le date in arrivo potrebbero essere l’occasione giusta per mostrarne tutto il potenziale. «Sarà come il loro primo vero tour di successo negli Stati Uniti», ha detto. «La gente non sa quanto siano bravi».

U2 w/ Noel Gallagher I Still Haven't Found What I'm Looking For London 2015-10-26 - U2gigs.com

Più avanti, Bono ha parlato anche della sua lunga amicizia con Noel, raccontando che nel 2023 il frontman degli High Flying Birds è andato a vedere il suo show Stories Of Surrender, e alla fine gli ha detto che aveva «perso completamente la testa». I due avevano già condiviso il palco nel 1997, quando gli Oasis aprirono per gli U2 a San Francisco, e di nuovo nel 2017, quando Noel era tornato come solista.

All’epoca, aveva raccontato: «Mi sono divertito un sacco. Quell’esperienza mi ha confermato che gli irlandesi sono le persone migliori con cui uscire, e forse le peggiori con cui bere». Nel 2023, parlando ancora del rapporto con Bono, aveva aggiunto: «Lo amo alla follia, anche se si prende un sacco di critiche.»

Il tour degli Oasis partirà da Cardiff a inizio luglio. In apertura ci saranno Richard Ashcroft e i Cast. Secondo rumors sempre più insistenti, con Liam e Noel ci saranno Gem Archer e Paul ‘Bonehead’ Arthurs alle chitarre, Joe Waronker alla batteria (uno dei «volti nuovi» anticipati da Liam) e Andy Bell al basso, visto di recente entrare in studio per le prove. L’apertura, come già confermato, sarà affidata a Richard Ashcroft.