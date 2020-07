Bono e the Edge suonano ‘Stairway to Heaven’, il video

Nelle ultime settimane gli U2 si sono concentrati sul lancio del loro canale su SiriusXM, ma Bono e the Edge hanno trovato un momento per registrare un omaggio per la crew che li accompagna da anni in tour: i due musicisti hanno registrato una cover acustica di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, uno dei brani che li accompagna durante tutti i soundcheck.

«C’è un aspetto snervante della nostra crew irlandese», dice Bono, «in qualunque posto in cui andiamo a suonare – dall’Olympia al Madison Square Garden –, entrare nella location è sempre un grande momento, e tutte le volte che succede ci fanno ascoltare un brano che abbiamo promesso di non suonare mai. Sì, è Stairway to Heaven».

Gli U2, nel frattempo, sono al lavoro sul seguito di Song of Experience. «C’è un album pronto per essere completato», ci ha raccontato Adam Clayton. «È fresco, molto fresco. Abbiamo registrato tutto rapidamente. Il feedback che ci è arrivato è molto buono, saremo veloci e sporchi».