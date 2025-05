Bono dalla parte di Springsteen contro Trump: «C’è un solo Boss in America»

Bono ha parlato degli attacchi di Donald Trump contro Bruce Springsteen. Ospite del Jimmy Kimmel Live, ha spiegato che «c’è un solo Boss in America».

Anche il cantante degli U2 è stato tirato in ballo da Trump, che ha annunciato una indagine sui compensi che avrebbero preso lui, Springsteen, Beyoncé e Oprah per appoggiare Kamala Harris. Bono ha scherzato dicendo che «suonerebbe il tamburello in una band con Bruce Springsteen, Beyoncé e Oprah». E più seriamente: «Gli U2 e io non siamo mai stati pagati né abbiamo mai fatto concerti a sostegno di un candidato di qualsiasi partito. Non è mai successo. So che il social si chiama Truth, verità, ma sembra piuttosto antisociale, e molto spesso non c’è niente di vero».

Tra gli altri musicisti che si sono schierati con Springsteen, ci sono Neil Young, Pearl Jam e Tom Morello.