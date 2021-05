Bono, ascolta la nuova ‘Eden (To Find Love)’

Eden (To Find Love), canzone tratta dalla colonna sonora del documentario Citizen Penn che uscirà domani, nasce dalla collaborazione fra Bono e Linda Perry. L’ex cantante dei 4 Non Blondes è l’autrice e produttrice del pezzo, una melodia folk-rock guidata dalle chitarre e dal tocco morbido di batteria. Il canto di Bono è all’inizio quasi un sussurro e diventa via via più potente: “Out of the ash, out of the dust / The clever learn who not to trust / The genius of belief is that we must take a chance sometimes on us”.

Il video di Eden (To Find Love) include riprese tratte da Citizen Penn, il documentario che racconta gli aiuti umanitari portati da Sean Penn ad Haiti dopo il terremoto del 2010. La clip include anche una ripresa frontale di Bono che interpreta la canzone.

«È un documento straordinario sul lavoro di un uomo straordinario, che usa non solo il cervello ma anche il corpo per combattere le ingiustizie», ha detto Bono. «Nella canzone io faccio Dio, mentre Sean è Adamo, e gli spiego che sono stato io e non Eva a cacciarci dal paradiso terrestre… o qualcosa del genere. Linda mi ha aiutato a tenere solo l’essenziale e ai cori c’è mia figlia Jordan. È un affare di famiglia».

La colonna sonora di Citizen Penn composta da Linda Perry uscirà il 21 maggio per Lakeshore Records. Diretto da Don Hardy, il film è in streaming su Discovery+.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.