Bono, a Napoli le uniche due date italiane di “Surrender. 40 canzoni, una storia”

Bono arriverà in Italia il prossimo 12 e 13 maggio per presentare Surrender. 40 canzoni, una storia, l’autobiografia che racconta la storia degli U2 attraverso 40 brani scelti dalla loro ampia discografia. Bono presenterà il libro – che ha ispirato l’ultimo album della band, Songs of Surrender (la nostra recensione qui) – in due date uniche al Teatro San Carlo di Napoli.

Non sarà solo un reading però, ma anche una rivisitazione in chiave acustica di alcuni brani della band irlandese. Bono per l’occasione sarà infatti accompagnato da due musiciste, Gemma Doherty (all’arpa e voce) e Kate Ellis (chitarra acustica e voce), e dal polistrumentista Jacknife Lee.

Non è ancora stato annunciato quando sarà possibile acquistare i biglietti.