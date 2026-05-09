Bonnie Tyler in coma farmacologico, i messaggi da Gloria Gaynor a Katrina Leskanich

Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. La cantante gallese, 74 anni, è stata ricoverata mercoledì scorso, 6 maggio, in un ospedale vicino alla sua abitazione di Faro, in Portogallo, dove vive da tempo. La notizia è stata confermata da un portavoce dell’artista, che ha spiegato come i medici abbiano deciso di indurre il coma farmacologico «per favorire il recupero» dopo l’operazione. Nella dichiarazione diffusa nelle ultime ore viene inoltre chiesto rispetto della privacy: «Sappiamo che tutti le vogliono bene e chiediamo privacy in questo momento difficile. Diffonderemo ulteriori aggiornamenti appena possibile».

Sui social sono arrivati migliaia di messaggi da parte dei fan e di diversi artisti internazionali. Tra questi anche Gloria Gaynor, che ha scritto: «Ti auguro una pronta guarigione, Bonnie», e Katrina Leskanich, che ha pubblicato un messaggio rivolto alla cantante: «Guarisci presto e torna a farci rockeggiare». Anche Ed Poole, chitarrista della band di Bonnie Tyler, ha commentato la situazione sui social: «Io e il resto della band speriamo e preghiamo che ce la faccia».

Nata in Galles con il nome di Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler ha raggiunto il successo internazionale negli anni Ottanta con Total Eclipse of the Heart, singolo pubblicato nel 1983 e rimasto per settimane al primo posto delle classifiche britanniche e statunitensi. Nel 2026 il brano ha superato il miliardo di ascolti su Spotify. Nel corso della carriera ha ricevuto diverse nomination ai Grammy Awards e nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2013. Nel 2023 è stata insignita del titolo di MBE per il contributo dato alla musica britannica.