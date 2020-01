Bon Iver in concerto a Milano in autunno

Bon Iver artista di nicchia in Italia? Mica tanto. È stata annunciata la sua unica data nel nostro Paese nel 2020 e non si terrà in un teatro o in piccolo locale, ma al Forum di Assago (Milano) il 9 novembre. La prevendita partirà dalle ore 10 di venerdì 24 gennaio su www.ticketone.it. I prezzi vanno dai 41 euro (più prevendita) per la platea ai 51 euro per la tribuna A numerata.

L’ultima volta che Justin Vernon si è esibito in Italia è stato nel luglio 2019, al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Nel frattempo ha pubblicato l’album i,i, “il nostro lavoro più adulto, il più completo, è come quando attraversi tutta una vita, quando il sole inizia a tramontare e allora inizi a guardare in prospettiva”.