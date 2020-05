Bon Iver, guarda il nuovo video di ‘PDLIF’

Bon Iver ha pubblicato un nuovo video animato per PDLIF, brano pubblicato di rencete i cui proventi vanno tutti a Direct Relief, una organizzazione noprofit che si occupa di consegnare equipaggiamento protettivo ai sanitari che sono in prima linea nella lotta alla pandemia.

Il video – creato, prodotto e diretto da Aaron Anderson e Eric Timothy Carlson – affianca al messaggio positivo della canzone una serie di animazioni psichedeliche che accompagnano il testo, scritto per esteso e in acronimi. Il titolo, PDLIF, sta per “Please don’t live in fear.”

PDLIF era uscita lo scorso aprile, all’inizio della pandemia, e sia Justin Vernon che tutti gli altri che ci avevano lavorato – come Jim-E Stack, BJ Burton, Kacy Hill, Joseph K. Rainey, Eli Teplin, Devin Hoffman e Rob Moose – l’avevano fatto da casa, in quarantena. È il primo brano di Bon Iver dall’album dell’anno scorso i,i.