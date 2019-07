Bon Iver, due nuovi pezzi tratti dal prossimo album, “i,i”

I Bon Iver hanno condiviso due nuove canzoni, Faith e Jelmore, entrambe tratte dal prossimo album della band, i, i, in uscita il 30 agosto per Jagjauwar.

Le due tracce differiscono nell’approccio ma entrambe fanno leva su una sensazione eterea ed eterna che ormai è diventata il marchio di fabbrica della band degli ultimi anni. Faith apre con il frontman Justin Vernon che lega il suo morbido e soave cantato a un lussureggiante paesaggio di chitarre e synth, ma devia per un attimo di percorso per poi sistemarsi su un battito deciso, su cui Vernon canta “Time and again (got all that I need)/Time to be brave/Content to the phrases that at dawn we ain’t mazes/Just some kind of pages.”

Jelmore invece è una strana composizione di synth mutevoli e un sax sporadico, mentre i testi di Vernon fanno da giusto collante.

Faith e Jelmore seguono le tracce precedentemente uscite, Hey Ma e U (Man Like), già condivise a giugno. I, i segna il quarto album in studio dei Bon Iver ed è il giusto sequel dell’ultimo disco del 2016, 22, A Million. In una dichiarazione, Vernon ha detto così dell’album: “Ci sembra in tutto e per tutto il nostro disco più adulto, il più completo. È come quando vivi tantissimo, il sole inizia a tramontare e ciò che succede è che inizi a prendere coscienza. E puoi convertire quella nuova prospettiva in un lavoro molto più onesto e generoso.”





I Bon Iver hanno registrato i,i al Sonic Ranch nel West Texas e April Base nel Wisconsin. Alle sessioni hanno partecipato anche Sean Carey, Andrew Fitzpatrick, Mike Lewis, Matt McCaughan, Rob Moose e Jennifer Wasner. Nel disco appariranno anche contributi James Blake, Bryce Dessner, Bruce Hornsby, Brad and Phil Cook, Moses Sumney, Leaneagh, Naeem, Velvet Negroni, Marta Salogni, Francis Starlite, TU Dance.

Tracklist di i, i dei Bon Iver

1. “Yi”

2. “iMi”

3. “We”

4. “Holyfields,”

5. “Hey, Ma”

6. “U (Man Like)”

7. “Naeem”

8. “Jelmore”

9. “Faith”

10. “Marion”

11. “Salem”

12. “Sh’Diah”

13. “RABi”