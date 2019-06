Bon Iver, ascolta due nuovi brani del progetto di Justin Vernon

Finito il set da headliner all’All Points East festival di Londra, i Bon Iver hanno accompagnato l’uscita del pubblico mettendo nell’impianto due inediti. I brani sono ancora senza titolo – anche se i fan online le hanno già rinominate Hey Ma e U – e potrebbero far parte della scaletta del nuovo album del progetto di Justin Vernon. 22, A Million, l’ultimo LP dei Bon Iver, è uscito tre anni fa.

Amazing. @boniver just finished their set @allpointseastuk and are currently playing a couple of brand new tracks over the PA as people leave. pic.twitter.com/rganbYgPtS

— Greg Cochrane (@GregCochrane) 2 giugno 2019