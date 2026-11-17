Il 26 e 27 novembre Madrid diventa un punto d’incontro per alcune delle voci più interessanti della musica indipendente italiana e spagnola. Arriva infatti Sonido Bomba, festival nato dalla collaborazione tra Bomba Dischi e Sonido Muchacho, due etichette che hanno contribuito a definire il panorama musicale indipendente dei rispettivi Paesi. La prima edizione iberica del progetto mette insieme artisti, linguaggi e generazioni differenti, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di scambio tra due scene geograficamente vicine, ma ancora capaci di riservare molte possibilità di contaminazione.

La line-up restituisce uno spaccato piuttosto significativo delle direzioni che stanno prendendo la musica italiana e quella spagnola, attraversando cantautorato, indie pop, rock ed elettronica. Giovedì 26 sul palco saliranno Giorgio Poi, Ariete, Piccolo, Carmen Lancho e Jimena Amarillo. Il 27, invece, Faccianuvola, Franco126, Drast e Los Punsetes. Al closing party, sempre previsto per il 27, Pop X e i dj set di Fenoaltea e dei Cariño. Un cartellone che accosta background percorsi diversi, mettendo in relazione artisti già affermati e alcune delle personalità più rappresentative delle rispettive scene.

Il festival si svilupperà tra la Sala BUT e il Café La Palma, che ospiterà anche la serata conclusiva del 27 novembre. Un interesse che sembra già trovare riscontro nel pubblico madrileno: gli appuntamenti del 26 novembre e l’afterparty al Café La Palma risultano infatti già sold out.

Sonido Bomba non nasce però come un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso di collaborazione internazionale che Bomba Dischi porta avanti da diversi anni. Un lavoro che ha già trovato una delle sue espressioni più significative a Parigi, dove lo scorso 17 settembre è tornato Les Nuits De La Bomba, il format ideato dall’etichetta romana nel 2024 per portare la propria scena nella capitale francese. Anche in quell’occasione la collaborazione con Sonido Muchacho è stata centrale: sul palco del Trabendo si sono esibiti Faccianuvola, Prima Stanza A Destra per l’Italia e i Cariño.

Con questa prima edizione a Madrid, il progetto compie un ulteriore passo, trasformando una collaborazione tra etichette in un’occasione concreta di incontro tra artisti e pubblici. Perché, al di là delle singole esibizioni, l’idea è quella di costruire un dialogo continuativo tra due ecosistemi musicali indipendenti, favorendo nuove connessioni e possibilità di collaborazione.

Sonido Bomba è una produzione Bomba Dischi, Sonido Muchacho e OchoyMedio Live, con il sostegno di SIAE e Per Chi Crea.