Bologna Sonic Park: la line-up con Slipknot, Salmo, Afterhours e tanti altri

Dopo cinque anni di pausa la grande musica tornerà quest’estate alla storica Arena Joe Strummer del Parco Nord per il Bologna Sonic Park. Oggi è stata annunciata la lineup che comprende nomi di punta della scena italiana e internazionale con Slipknot, Salmo, J-Ax + Articolo 31, Skunk Anansie, Weezer, Greta Van Fleet, Subsonica, Afterhours e Bring Me The Horizon che si alterneranno sul palco.

Il festival partirà il 27 giugno con l’unica data italiana degli Slipknot per una giornata interamente dedicata ai suoni heavy dato che, dalle 13.30, suoneranno Amon Amarth, Testament, Corrosion of Conformity, Lacuna Coil ed Eluveitie.

Il 28 sarà poi la volta di Salmo, fresco del successo per il tour sold out dell’ultimo album Playlist mentre, il 29 giugno, J-Ax ritornerà sul palco assieme a Dj Jed per i 25 anni degli Articolo 31.

Si passa poi a venerdì 5 luglio, con gli Skunk Anansie che celebreranno i 25 anni di attività mentre, domenica 7, suoneranno i Weezer, band iconica della scena rock pop internazionale. Martedì 9 luglio, invece, suoneranno i Subsonica per il loro 8 Tour mentre, il 10 luglio, ci sarà il live dei Greta Van Fleet, la band americana che sta dando nuova vita al rock mondiale.

Le sorprese continuano il 12 e il 13 luglio con la prima edizione di Indimenticabile con alcuni tra gli artisti di punta della scena indipendente italiana: Gazzelle, Eugenio in Via Di Gioia, Postino, Gemitaiz, Ghemon e Masamasa.

Si riparte il 18 luglio con gli Afterhours con l’unica data del 2019 dopo lo storico concerto al Mediolanum Forum di Milano dello scorso aprile, quando la band di Manuel Agnelli ha festeggiato i 30 anni di carriera. Si chiude in bellezza il 19 luglio con il ritorno dei Bring Me The Horizon.

Per info e prevendite basta cliccare sul sito ufficiale del festival.