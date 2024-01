Boiler Room ha annunciato una data a Milano con Avalon Emerson

È stata annunciata la data italiana del tour mondiale di Boiler Room a Milano. Si terrà il 22 giugno, dalle 3 del pomeriggio a mezzanotte, e farà parte di un lungo tour di Boiler Room che si muoverà tra i vari continenti da Miami a Bogotà, da Melbourne a Amsterdam, da Lagos a Nuova Delhi, da Seoul a Tokyo.

In consolle a Milano, in una location ancora da annunciare, si alterneranno Avalon Emerson, Saoirse, Anotr, Hiver, Marie Montexier, Gianmarco Orsini, Quest, Sugar Free, Tini b2b Anthea, Dr Banana, Bulma Brief e Christian AB. Ulteriori info a questo link.