Boiler Room ha annunciato due live speciali in collaborazione con Valentino

Boiler Room ha annunciato due live performance esclusive in collaborazione con Maison Valentino. Si tratta delle esibizioni di CIFIKA e BIA, al debutto sulla piattaforma, che andranno online rispettivamente il 22 e 23 dicembre. Durante le performance le artiste indosseranno la Diary Collection di Valentino.

CIFIKA è una cantante e produttrice, definita la “risposta coreana ad Arca”. Suona una musica che attraversa generi e linguaggi diversi, dall’electro pop alla sperimentazione pura. Per Boiler Room suonerà Kill Me With Your Love. «Viviamo in un mondo dove siamo tutti distanziati, isolati e soli. La pandemia ha eliminato i vantaggi di vivere in una grande città e cambiato le regole delle nostre vite», ha detto. «È stato interessante esibirmi in uno spazio vuoto, realizzare quanto fossero preziose le nostre vite prima del Covid».

BIA, invece, è una rapper, cantante, autrice e modella di Boston. Dopo il debutto per lo show di Oxygen Sisterhood of Hip-Hop, ha firmato per I Am Other, l’etichetta di Pharrell. Per Boiler Room canterà Skate. «Valentino è un brand senza tempo, sono felice di collaborare con loro per lo show», ha detto. «Mischiare la storia della moda con la musica contemporanea è davvero speciale, sono orgogliosa di far parte del progetto».

I set saranno disponibili in streaming sul sito di Boiler Room.