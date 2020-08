Boiler Room arriva su Apple Music con un nuovo sistema per pagare i musicisti

Boiler Room ha annunciato una partnership con Apple Music: oltre a portare sulla piattaforma circa 200 mix raccolti negli ultimi dieci anni, le aziende hanno adottato un nuovo metodo per distribuire le royalties agli artisti, così che sia gli autori della musica che i dj ricevano parte dei guadagni. Secondo i più critici, il modello di distribuzione attuale favorirebbe i DJ a discapito dei produttori e dei musicisti che hanno lavorato alla musica trattata nei mix.

«Questa partnership è nata con il comune obiettivo di compensare tutti gli artisti coinvolti in un dj set», ha detto Boiler Room in un comunicato. «Il che significa non solo che i dj verranno pagati, ma anche cambiamenti per le compensazioni agli artisti, produttori e autori che sono dietro alla musica dei mix. Il 100% delle royalties andranno a chi detiene i diritti, ed è un’iniziativa di cui siamo molto orgogliosi».

Oltre all’archivio, Boiler Room porterà su Apple Music anche uno show radiofonico in cui si trasmetteranno i mix migliori e interviste. Trovate tutto qui.