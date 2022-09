‘Body Paint’ è il nuovo singolo degli Arctic Monkeys

Gli Arctic Monkeys ci hanno dato un altro assaggio del loro disco The Car, in uscita il prossimo 21 ottobre per Domino Records.

Body Paint, questo il nome del nuovo estratto, segue a stretto giro There’d Better Be a Mirrorball, il primo estratto da The Car, e ne condivide il mood e l’estetica. Body Paint è una ballata cinematica sostenuta da un arrangiamento di archi a tratti beatlesiano, accompagnata da un video diretto da Brook Linder girato tra Londra e il Missouri.

Nella serata di ieri la band si è esibita dal vivo al The Tonight Show featuring Jimmy Fallon, portando in scena proprio Body Paint. Gli Arctic hanno inoltre annunciato, a partire da fine maggio, un tour in Inghilterra e Irlanda.