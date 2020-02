Bob Marley, ecco il nuovo video di ‘Redemption Song’

Domani, 6 febbraio, cadranno i 75 anni dalla nascita di Bob Marley. In giugno saranno 40 anni dalla pubblicazione di Uprising, l’ultimo album pubblicato in vita dal cantante. Per festeggiare la doppia ricorrenza è stato diffuso un nuovo video realizzato in animazione per una delle canzoni più celebri tratte da quell’album, Redemption Song. È stato realizzato attraverso 2747 disegni che evocano il mondo del cantante reggae.

«Dalla storia della schiavitù e della Giamaica, la cultura rastafariana, l’eredità dei profeti (Haile Selassie, Marcus Garvey, Malcolm X), così come la vita personale di Bob, accompagniamo il pubblico in un viaggio attraverso allegorie e rappresentazioni», raccontano gli artisti francesi Octave Marsal e Theo De Gueltzl che l’hanno realizzato.

Il video è solo la prima delle iniziative di Marley75, iniziativa di Universal Music Group e della famiglia Marley che durante il 2020 festeggerà la storia e l’eredità del cantante e che coinvolgerà musica, moda, arte, fotografia, tecnologia, sport, cinema.