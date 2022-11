Bob Dylan vendeva libri autografati a 600 dollari, ma le firme erano fatte da una macchina

La casa editrice Simon & Schuster, che ha appena dato alle stampe il nuovo libro di Bob Dylan, La filosofia della canzone moderna, ha confermato di aver contraffatto l’autografo dell’artista con una macchina in grado di riprodurre automaticamente la sua firma.

Le copie del libro “autografate a mano” – 900 in totale – sono state vendute sul sito della stessa casa editrice ad un prezzo tutt’altro che popolare, ovvero 599 dollari. A scoprire l’inganno sono stati gli stessi fan di Dylan che, una volta ricevute le copie, hanno iniziato a scambiarsi le foto sui vari forum notando così l’incredibile e impeccabile somiglianza tra le firme.

They are autopenned. Fraudulent. Printed by a machine, not hand signed. pic.twitter.com/Bxsyv6JElC

— geewiz (@thmcdonald1) November 19, 2022