Bob Dylan, Rolling Stones, Elton John, i grandi della musica ricordano Brian Wilson

Ieri è morto a 82 anni Brian Wilson, genio visionario della musica pop e membro fondatore dei Beach Boys. Il suo lavoro ha influenzato generazioni a venire di musicisti che, nel momento più triste, si sono uniti in un lungo cordoglio di memorie e ricordi e omaggi. Da Bob Dylan ai Rolling Stones, da Elton John ai Kiss.

Il messaggio più toccante arriva naturalmente da Carnie, la figlia di Brian: «Mio padre era in ogni mia fibra. Sarà ricordato da milioni e milioni di persone fino a che il mondo finirà. Non ho mai provato un dolore così forte, ma so che ora sta riposando in paradiso, magari suonando il piano per sua madre, la nonna Audrie. Ti amo papà, già mi manchi».

I Beach Boys hanno voluto ricordare con un lungo messaggio colui che ha reso la band immortale: «Il mondo piange la perdita di un genio oggi, e noi piangiamo la perdita di un cugino, un amico, un compagno in questa avventura musicale. Era l’anima del nostro suono».

Personalmente poi due dei membri fondatori dei Beach Boys, Al Jardine e Mike Love, hanno voluto dedicare un pensiero a Wilson. Il primo tramite un comunicato a Rolling Stone («Sono stato così fortunato ad averti nelle nostre vite», il secondo con un post: «Una volta Brian mi hai chiesto: “Non sarebbe bello se potessimo essere più vecchi?”. Ecco, ora tu sei senza tempo».

I grandi della musica si sono espressi per rendere omaggio al genio di Wilson. In primis Bob Dylan: «Ho pensato a tutti gli anni passati ad ascoltarlo e ad ammirare il suo genio».

Heard the sad news about Brian today and thought about all the years I’ve been listening to him and admiring his genius. Rest in peace dear Brian. — Bob Dylan (@bobdylan) June 11, 2025

Elton John ha invece voluto ricordare le collaborazioni («ho suonato nei suoi dischi solisti, lui ha cantato in un mio album») arrivando a dire: «È stato la più grande ispirazione nella mia carriera da cantautore».

Nancy Sinatra: «Uno dei momenti più entusiasmanti della mia vita è stato cantare California Girls con Brian».

I Rolling Stones Ronnie Wood e Keith Richards si sono uniti al cordoglio, con il primo che scrive: «Brian Wilson e Sly Stone nella stessa settimana; il mio mondo è in lutto».

Oh no Brian Wilson and Sly Stone in one week ~ my world is in mourning 🙏🙏so sad ❤️❤️xx pic.twitter.com/NXPfKzy7Ml — Ronnie Wood (@ronniewood) June 11, 2025

Rest in Peace, Brian Wilson! pic.twitter.com/V6tQ3F8mtQ — Keith Richards (@officialKeef) June 11, 2025

I Kiss, nelle persone di Gene Simmons e Paul Stanley, hanno dedicato due personali messaggi a Wilson. Simmons: «Grazie per averci dato una vita di melodie bellissime. Visionario».

Sadly, Brian Wilson has passed away. Songwriter, visionary. Thank you for a lifetime of wonderful melodies that spanned decades. I’m going to spend the day listening to the Beach Boys and reminiscing. — Gene Simmons (@genesimmons) June 11, 2025

Brian Wilson Has Died. "Genius" is a term used too often and too loosely. "Tortured Genius" even more so. Brian's astonishing output of musical brilliance will bring joy while it influences generations to come. Thank you Brian and Rest In Peace. pic.twitter.com/rAJry3bMnH — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) June 11, 2025

Carole King ha così ricordato il suo «fratello nella composizione» e amico: «Mancherai a questo mondo, ma almeno abbiamo la tua musica».

Billy Corgan degli Smashing Pumpkins ha invece condiviso un video ricordo: «Una perdita per la cultura americana».

RIP Brian Wilson pic.twitter.com/ozCeGby8eQ — William Patrick Corgan (@Billy) June 11, 2025

Sean Ono Lennon: «Non sono molte le persone che mi hanno ispirato come ha fatto lui e mi sento fortunato di aver avuto l’occasione di incontrarlo e di passar del tempo con lui».

Anyone who really knows me knows how heart broken I am about Brian Wilson passing. Not many people influenced me as much as he did. I feel very lucky that I was able to meet him and spend some time with him. He was always very kind and generous. He was our American Mozart. A one… pic.twitter.com/UODb9NdqOl — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) June 11, 2025

Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac: «Chiunque abbia un po’ di amore per la musica dovrebbe essere grato per il tocco geniale e magico di Brian Wilson».

Anyone with a musical bone in their body 🎼 must be grateful for Brian Wilson’s genius magical touch !! And greatly saddened of this major worldly loss!! My thoughts go out to his family and friends ❤️ Mick Fleetwood and the Fleetwood Mac Family #brianwilson #thebeachboys pic.twitter.com/ZddqigNK7e — Mick Fleetwood (@MickFleetwood) June 11, 2025

Micky Dolenz dei Monkeys: «Un vero genio non sono nella musica, ma nell’anima».

Anche i Backstreet Boys si sono uniti al cordoglio: «I Beach Boys hanno settato gli standard per i gruppi pop vocali come il nostro».

The Beach Boys set the stage for pop vocal groups. The tight harmonies, infectious melodies and unmatched songwriting of Brian Wilson gave groups like us a blueprint for success and a legacy to aspire to. Our hearts go out to the family of Brian Wilson on this tragic day. Music… pic.twitter.com/atliwTNnbm — Backstreet Boys (@backstreetboys) June 11, 2025

«Il più grande compositore e produttore degli ultimi 100 anni», parola di Guy dei Disclosure.

Il regista Cameron Crowe: «Le sue felici e triste melodie rimaranno per sempre, per ogni generazione a venire».