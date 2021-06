Bob Dylan ha annunciato il suo primo concerto in streaming

Il primo concerto post-pandemico di Bob Dylan si chiama “Shadow Kingdom” e verrà trasmesso il 18 luglio in streaming. Lo show sarà ospitato dalla piattaforma Veeps, visibile anche dall’Italia, e i biglietti – già disponibili a questo link – costeranno 25 dollari. La performance resterà disponibile per la visione per 48 ore. «Shadow Kingdom mostrerà l’artista in un ambiente intimo», dice il comunicato di presentazione, «e proporrà i brani tratti dal suo vasto repertorio in una versione appositamente rivisitata per questo evento». Al momento non sappiamo quale sarà la location e nemmeno se il concerto sarà in diretta o pre-registrato.

Dylan non suona dal vivo dall’8 dicembre 2019, quando salì sul palco dell’Anthem di Washington. Il cantautore doveva partire in tour nel 2020, ma i suoi piani sono cambiati a causa della pandemia. Il 19 giugno dello scorso anno ha pubblicato l’album di inediti Rough and Rowdy Ways – ne abbiamo parlato qui –, ma non ha mai suonato quelle canzoni dal vivo. «È un onore incredibile e un punto culminante per tutti noi di Veeps avere l’opportunità di lavorare con Bob Dylan e di far parte di quella che sarà sicuramente una performance davvero speciale e storica, non solo come professionisti, ma anche come fan della musica», ha detto il co-fondatore della piattaforma Joel Madden.

Veeps presents Bob Dylan in an exclusive broadcast performance, Shadow Kingdom, which will showcase the artist in an intimate setting as he presents renditions of songs created especially for this event on Sunday, July 18 Tickets: https://t.co/aqwjUdpEty pic.twitter.com/siSA9gnYA9 — Bob Dylan (@bobdylan) June 16, 2021

Dylan non restava così a lungo lontano da un palco dall’inizio del Never Ending Tour, nel 1988, e non passava un intero anno senza concerti dal 1977. Per il momento non ha annunciato nessun’altra data o un tour. C’è da dire, però, che organizzare un concerto in streaming è una mossa poco ortodossa per il cantautore. Negli ultimi decenni, infatti, non ha autorizzato quasi nessuno a filmare le sue performance dal vivo.