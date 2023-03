Bob Dylan ha annunciato cinque date in Italia: i telefoni saranno vietati

Bob Dylan ha annunciato cinque date in Italia per il prossimo luglio. Si esibirà il 3 e 4 al Teatro Arcimboldi di Milano, il 6 al Lucca Summer Festival, il 7 all’Umbria Jazz di Perugia per concludere il mini-tour italiano all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 9 luglio.

I concerti, seguendo un trend inaugurato da Jack White e Alicia Keys e che negli States ha coinvolto anche il mondo della comedy con David Chapelle e John Mulaney, avranno una particolarità: su richiesta dell’artista saranno phone free shows.

Non sarà consentito di usare in sala i telefoni. Lo smartphone verrà fatto inserire in una apposita custodia che lo spettatore terrà con sé. Il meccanismo delle custodie fa sì che solo lo staff in loco riesca ad aprirle in aree dedicate, nel caso lo spettatore ne abbia bisogno. L’idea è chiaramente riportare l’attenzione del pubblico sul concerto, per non ritrovarsi di fronte a un mare di gente col telefono in mano, puntato verso il palco.