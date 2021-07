Bob Dylan, guarda il trailer dello speciale ‘Shadow Kingdom’

Non sappiamo molto di Shadow Kingdom, il concerto streaming di Bob Dylan organizzato da Veeps per il 18 luglio. Per fortuna, il cantautore ha pubblicato sui suoi canali social una breve clip di 30 secondi che ci permette di capire qualcosa in più. Si tratta di un estratto di Watching the River Flow, un brano del 1971 che Dylan non suonava dal vivo dal 2014.

Nel video, tutto girato in bianco e nero, il cantautore suona il brano in una location sconosciuta e di fronte a un pubblico vestito di tutto punto. È sul palco con diversi musicisti: probabilmente è la sua solita band, ma confermarlo è impossibile perché indossano tutti una maschera.

La clip, inoltre, ci dice che il concerto sarà tutto dedicato alle “vecchie canzoni di Bob Dylan”, e non a Rough and Rowdy Ways, il disco uscito nel 2020 e per ora mai suonato dal vivo. Nel comunicato stampa di presentazione si dice che Dylan suonerà «nuove versioni, create specificamente per questo evento, di brani del suo enorme e straordinario catalogo». I biglietti per vedere Shadow Kingdom sono attualmente in vendita su Veeps. Lo show resterà a disposizione degli utenti per 48 ore.

Dylan non suona dal vivo da dicembre 2019, quando ha chiuso il Never Ending Tour all’Anthem di Washington. Prima che la pandemia lo costringesse ad annullare tutto, aveva in programma un tour mondiale. Al momento non ha annunciato nessuna nuova data, e Shadow Kingdom è l’unico modo che hanno i fan per rivederlo finalmente sul palco.