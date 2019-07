Bob Dylan e Neil Young insieme sul palco dopo 25 anni

Bob Dylan e Neil Young hanno chiuso il loro show da co-headliner a Kilkenny, in Irlanda, cantando insieme Will the Circle Be Unbroken, il primo duetto insieme dai tempi del concerto al Roseland Ballroom di New York del 1994. Neil Young ha pubblicato un piccolo video dell’esibizione sul suo profilo Instagram, e lo trovate qui sotto.

Will The Circle be Unbroken è un brano tradizionale di inizio ‘900. È stato registrato nel 1935 da A.P. Carter, e questa è probabilmente la versione che Dylan ha sentito per la prima volta. Il pezzo era parte del suo repertorio live già nel 1961, e nel 1967 la registrò durante le session con la Band. Tuttavia, è dal 1976 che il brano non torna nella scaletta dei suoi concerti.

Young, tra il 1995 e il 2018, l’ha suonato quattro volte con Willie Nelson. La prima volta, però, risale al 1975, e accanto a lui al microfono c’era proprio Bob Dylan. I cantautori si ammiravano da anni, ma era la prima volta che si esibivano insieme. È singolare che la coppia sia tornata a duettare, 25 anni dopo, proprio sullo stesso pezzo.