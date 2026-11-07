Bob Dylan e Leone XIV «si guardavano in modo bellissimo e intenso»

Ormai avete tutti visto le fotografie di quest’incontro, ma da oggi sappiamo qualcosa in più sulla visit di Bob Dylan a Papa Leone XIV. A svelare nuovi dettagli è un’intervista via email pubblicata su Flagging Down the Double E’s, la newsletter Substack dedicata all’universo di Bob Dylan e curata dall’esperto Ray Padgett.

Padgett ha intervistato Antonio Spadaro, sacerdote gesuita e sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, che in passato aveva già organizzato un incontro tra il pontefice e Patti Smith. Pur rispettando la riservatezza del colloquio privato tra i due uomini del Midwest – Dylan è originario di Hibbing, in Minnesota, a circa otto ore di distanza dalla Chicago in cui è cresciuto il Papa – Spadaro ha raccontato qualcosa del loro rapporto e del momento vissuto in Vaticano. «Il modo in cui si guardavano era bellissimo e intenso», ha detto a Padgett.

Secondo Spadaro, entrambi desideravano incontrarsi. «Leone era assolutamente disponibile su questo», ha raccontato il sacerdote.

Tra le tante cose, il pontefice è anche un americano appartenente alla generazione dei baby boomer. E proprio all’inizio di quest’estate, in una nota a piè di pagina di un trattato sulla pace, aveva citato un verso di Bob Dylan talmente poco conosciuto che persino Padgett non lo aveva mai sentito.

Nello scambio con Padgett, il sacerdote ha anche chiarito un equivoco riguardo a una canzone di Dylan, «I Dreamed I Saw St. Augustine» del 1967, diventata uno dei principali riferimenti nelle discussioni sull’incontro. Papa Leone XIV è stato infatti definito «il primo papa agostiniano».

Il collegamento era stato suggerito inizialmente proprio da Spadaro. «Non ho potuto fare a meno di pensare che Dylan avesse sognato il santo di cui questo papa si è dichiarato figlio dalla loggia di San Pietro», ha scritto a Padgett. «È una canzone bellissima e difficile: chi sogna si risveglia e scopre di aver fatto parte della folla che ha messo a morte Agostino».

Ma Dylan e il papa hanno parlato di questo legame durante il loro incontro? «Per quanto riguarda tutto il resto di ciò che è stato detto a quel tavolo», ha risposto Spadaro, «rimane una questione tra loro due».

Da Rolling Stone US.