Bluvertigo, annunciata la reunion e un concerto a Milano

Una sola data, il 14 aprile, poi si vedrà. I Bluvertigo annunciano così la reunion, con la formazione composta da Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale, e un concerto unico all’Alcatraz di Milano.

La band, nata nel 1992 a Monza, si era sciolta definitivamente nel 2017, a un anno di distanza dalla seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2021 Morgan, con conferme arrivate dagli altri componenti, aveva annunciato un nuovo disco del gruppo. Nel settembre di quell’anno si erano così esibiti sul palco all’Arena di Verona per un concerto-tributo a Franco Battiato, e nel 2022 avevano tenuto alcuni live. Ma la reunion del gruppo era presto naufragata insieme al disco. Lo stesso Andy, nel 2023, aveva confermato la fine dei rapporti.

A leggere il comunicato stampa, pare possa esserci qualcosa oltre quest’unico concerto. Frasi come «questo ritorno non guarda al passato come un archivio, ma come una base viva da cui ripartire» e «non è un ritorno al passato, ma un nuovo modo di rimettere in movimento ciò che non ha mai smesso di vibrare», sembrano proprio voler rimarcare un nuovo inizio per la formaz

Il concerto di Milano porta come sottotitoli “essere umani”. Sempre nel comunicato, la spiegazione in un virgolettato «Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore». Mentre loro sul loro Instagram scrivono: «Non è nostalgia».

Le prevendite per il concerto sono disponibili su Vivaticket.