Blur, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Rosalía, Måneskin: è uscita la line up del Primavera Sound

Il Primavera Sound ha annunciato l’intera line up per il 2023 che, quest’anno, oltre alla consueta edizione a Barcellona, raddoppierà a Madrid. I due festival condivideranno il cartellone (con oltre 200 nomi) nella sua totalità, per due weekend che si preannunciano imperdibili.

Tra gli headliner spiccano i ritorni di Blur e Depeche Mode, oltre ad una nuova missione europea di Kendrick Lamar. Ci sarà spazio per la beniamina di casa, Rosalía, ma anche per il pop internazionale di Halsey e per l’hitmaker Calvin Harris. Ma, come sempre, il Primavera è un festival che nasconde le sue chicche all’interno di un cartellone molto profondo in cui si può spaziare tra i generi senza difficoltà. Ed ecco allora il ritorno de Le Tigre, la band dance punk americana, i richiami 90s del nuovo fenomeno del dancefloor Fred Again.., l’arte di Fka Twigs, l’altra regina di casa, Bad Gyal, la reunion dei Moldy Peaches, padrini del twee-folk, il metal dei Bad Religion, la techno di Charlotte De Witte e il pop magico di Caroline Polacheck. E ancora Baby Keem, Darkside, Skrillex, St. Vincent., Ghost, The War On Drugs e molti altri. Per l’Italia, invece, spicca bello grande in cartellone il nome dei Måneskin, il cui live è in programma nelle due domeniche del festival.

Il Primavera Sound di terrà dall’1 al 3 giugno al Parc del Fòrum di Barcellona e dall’8 al 10 giugno a la Ciudad del Rock ad Arganda del Rey di Madrid.