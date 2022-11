Blueface è stato arrestato per tentato omicidio

Blueface è stato arrestato a Las Vegas ieri pomeriggio, 15 novembre. Il rapper, vero nome Johnathan Porter, è stato fermato dagli agenti del Las Vegas Metropolitan Police Department in relazione a una sparatoria avvenuta l’8 ottobre scorso.

Sarà rinchiuso nel Clark County Detention Center con l’accusa di tentato omicidio, per aver scaricato un’arma da fuoco verso/all’interno di una “struttura occupata”. Il manager di Blueface ha spiegato che al momento dell’arresto l’artista era con la sua ragazza, Chrisean Rock, al Lo-Lo’s Chicken & Waffles (i due hanno annunciato da poco uno show su Zeus Network chiamato Crazy in Love).

Il rapper, 25 anni, è noto soprattutto per il successo del 2018 Thotiana, che è stato remixato da YG con il feat di Cardi B. Negli Stati Uniti la canzone è arrivata al numero otto della classifica generale di Billboard, il mixtape di debutto Famous Cryp al 29.

Thotiana ha avuto un successo a scoppio ritardato dopo che Blueface, originario di Los Angeles, ha fatto parlare di sé grazie a Respect My Cryppin’ nel maggio 2018. Un mese dopo, l’ex giocatore di football della Fayetteville State University ha firmato con la Cash Money West diventando una figura di spicco della scena rap di Los Angeles.

Da allora ha pubblicato l’EP Dirt Bag (2019) e l’album Find the Beat (2020). Ha anche dovuto affrontare un mare di polemiche, compresi gli scontri con Rock (e col padre di quest’ultimo). A novembre 2021 è stato emesso un mandato di cattura per Blueface e altri due uomini per l’aggressione ai danni di un buttafuori in un nightclub della San Fernando Valley. All’inizio di quest’anno è stato arrestato per possesso d’arma da fuoco in seguito a un controllo stradale a Hollywood.