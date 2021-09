‘Blu celeste’ di Blanco è il terzo album più ascoltato al mondo su Spotify fra quelli usciti venerdì

All’inizio di ogni settimana Spotify pubblica varie classifiche tra cui la Top 10 Global Song Debuts e la Top 10 Global Album Debuts. Raccolgono rispettivamente le canzoni e gli album più ascoltati nelle prime 72 ore di pubblicazione fra quelli usciti il venerdì precedente – debut, quindi, non indica gli album di debutto, ma quelli appena usciti. E questo a livello globale, quindi non solo in Italia.

Una settimana fa, ad esempio, le prime 10 posizioni della Top 10 Global Song Debuts erano tutte occupate da pezzi di Drake, il cui Certified Lover Boy era ovviamente al primo posto fra gli album.

Questa settimana nella Top 10 Global Album Debuts c’è un artista italiano, Blanco. Il suo Blu celeste è il terzo debutto più ascoltato al mondo su Spotify nelle prime 72 ore di pubblicazione.

Blu celeste è dietro a Jose di J Balvin, che tra l’altro è l’album latin che ha totalizzato più stream in un giorno nel 2021, e The Melodic Blue di Baby Keem (con dentro due pezzi col cugino Kendrick Lamar), ma davanti a Star-Crossed di Kacey Musgraves e al remake all-star del Black Album dei Metallica.

Abbiamo scritto di Blanco e di Blu celeste qui. «In questo disco» ci ha detto «c’è tutto quello che ho vissuto da quando ho iniziato a fare musica».