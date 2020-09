‘Bloody Vinyl 3’, il mixtape di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles uscirà tra pochi giorni

Dopo gli indizi fatti girare negli ultimi giorni, tra cui una tracklist “censurata” avvistata nella Stazione Centrale di Milano, Machete ha rivelato il suo prossimo progetto discografico. Si tratta di Bloody Vinyl 3, il nuovo mixtape di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles, in arrivo il 2 ottobre per Sony Music Italy. Il progetto coinvolge alcuni tra in nomi più importanti della scena rap italiana – Salmo, Gué Pequeno, Fabri Fibra, Jake LaFuria, Lazza, Massimo Pericolo, Capo Plaza – e i giovani Rosa Chemical, Mara Sattei e Madame.

L’annuncio è arrivato direttamente sui profili Instagram dei musicisti, che hanno pubblicato anche copertina e tracklist ufficiale. Eccoli:

1. Machete Satellite – Slait, Young Miles feat. Salmo, Taxi B, Greg Willen

2. X1MEX – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Dani Faiv

3. Weekend – Slait, Young Miles feat. Lazza, Madame, Massimo Pericolo

4. Telephone – Slait, tha Supreme, Low Kidd, Young Miles feat. Capo Plaza, Sick Luke

5. Bloody Bars – Studio Mob – Slait, Young Miles feat. Lazza

6. Altalene – Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez

7. Alaska – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Davido, Hell Raton, Shiva

8. Bloody Bars – Locked – Slait, Young Miles feat. Jack the Smoker, Sir Prodige, Dani Faiv

9. Baby – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Rosa Chemical

10. OMG – Slait, Low Kidd feat. Vale Pain, Hell Raton, Gué Pequeno

11. Greve – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Madman

12. Spacetrip – Slait, Young Miles feat. Drast

13. 5G – Slait, Young Miles, Low Kidd feat. Nitro, Fabri Fibra, Jake LaFuria

14. SBSM – Slait, tha Supreme, Young Miles

15. Bloody Bars – Drilluminazione – Slait, Young Miles, tha Supreme, Low Kidd feat. Charlie KDM, Hell Raton, Lazza