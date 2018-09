Blink-182: un errore medico ha danneggiato i nervi di Travis Barker

Blink-182, è in arrivo nuova musica La band californiana è tornata in studio per il nuovo album, il secondo senza Tom DeLonge, e nel frattempo progetta anche di sposare i fan a Las Vegas.

I video pop punk più punk di tutti i tempi Ne abbiamo rivisti una milionata, per sceglierne tre e per tracciare il percorso del genere con tutti i crismi del caso

Un giorno a casa del bassista dei Blink-182 La band ha pubblicato la versione del video di 'Home Is Such a Lonely Place' dedicata a Mark Hoppus

Guarda 'Home is Such a Lonely Place', il nuovo video dei Blink-182 Arriveranno in Italia a giugno per l'I-Days festival, dove suoneranno con i Linkin Park. Per ingannare l'attesa ecco il nuovo singolo

I-Days 2017, istruzioni per l'uso La quattro giorni di musica monzese porta sì artisti internazionali come Radiohead, Greenday, Linkin Park, Blink-182, Sum 41, Bastille e Justin Bieber, ma anche un palco per tutti quegli emergenti che (ancora) non ce l'hanno

Linkin Park e Blink-182 insieme per Blinkin Park Dopo la data di Monza le due band torneranno insieme per alcuni concerti esclusivi e, per l'occasione, si improvvisano consulenti di coppia per una vera "First Date"

Ascolta ‘6/8’, il nuovo inedito dei Blink-182 Il brano, definito dalla band "il più strano" che abbiano mai scritto, fa parte della ristampa in versione deluxe del loro ultimo album California in arrivo fra pochi giorni

Ascolta ‘Misery’, il nuovo inedito dei Blink-182 Il trio pop-punk ha condiviso un nuovo inedito fra quelli che faranno parte della versione deluxe del loro ultimo album "California", il primo dopo l'addio di Tom DeLonge

Guarda 'Parking Lot', il lyric video dell'inedito dei Blink 182 Il video è stato lanciato per annunciare la pubblicazione dell'edizione deluxe del loro ultimo album 'California'

La versione deluxe di "California" «sarà un disco completamente nuovo», parola di Blink 182 Mark Hoppus e Travis Barker ha raccontato della versione deluxe del loro ultimo album che potrebbe contenere addirittura 14 nuove canzoni, tra punk rock , ballad e anche «una piccola sperimentazione elettronica»

