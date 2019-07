Tornano i Blink-182: il nuovo album uscirà a settembre

Dopo aver pubblicato ben tre singoli – Blame It On My Youth, Generational Divide e Happy Days –, finalmente i Blink-182 hanno annunciato la data d’uscita ufficiale del loro prossimo album: il seguito di California arriverà sul mercato il 20 settembre 2019.

FULL PERFORMANCE: Watch @blink182 performs their hit "What's My age Again" LIVE from Central Park this morning! #Blink182onGMA https://t.co/miUOR6VgD8 — Good Morning America (@GMA) 19 luglio 2019

L’annuncio è arrivato nel corso di un’ospitata a Good Morning America, dove la band ha suonato What’s My Age Again e Blame It On My Youth. Travis Barker, a marzo, aveva detto che era “molto orgoglioso” della nuova musica della band, e che il seguito di California sarebbe stato “uno degli album più importanti della nostra carriera”.