Blink 182, i video della prima esibizione con la formazione ufficiale al Coachella 2023

Dopo un’attesa lunga otto anni i Blink-182 sono tornati ad esibirsi con la formazione originale. Mark Hoppus e Travis Barker hanno infatti riabbracciato Tom DeLonge rientrato nella band dopo l’abbandono del 2015 (era stato sostituito da Matt Skiba degli Alkaline Trio).

I Blink nei mesi precedenti avrebbero dovuto affrontare il loro primo tour in Sud America, ma a causa di un infortunio subito da Barker durante le prove, erano stati costretti ad annullarlo. Questo ha fatto sì che la prima data con la formazione originale sia diventata quella di ieri al Coachella. Di fatto una sorpresa: la band non era inserita nel cartellone ufficiale del festival e solo giovedì era arrivato l’annuncio del concerto tramite DeLonge.

Il trio ha suonato 50 minuti portando sul palco i classici del proprio repertorio. Si è partiti con Family Reunion per passare poi attraverso Anthem Pt. 2, What’s My Age Again, I Miss You, All The Small Things, il nuovo singolo Edging, fino alla chiusura affidata a Dammit, singolo del 1997 contenuto nel secondo album della band, Dude Ranch.

Ecco alcuni video dell’esibizione:

🤘 BLINK-182 IS BACK! 🤘 Let’s get the party started! Mark, Tom, and Travis have just hit the stage at Coachella! This is their first show together in almost 9 years! 🥹 LET’S GOOO! 🔥 pic.twitter.com/qSGXkHwCsf — blink-182 Italia (@blink182italia) April 15, 2023

blink-182 apresenta What's My Age Again? no Coachella pic.twitter.com/kYAHweXolz — downstage (@downstagebra) April 15, 2023

🔥 EDGING LIVE DEBUT 🔥 blink-182's new single sounds AMAZING live! 🤘 pic.twitter.com/DMvMvbwCrJ — blink-182 Italia (@blink182italia) April 15, 2023