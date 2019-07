Blink-182, ascolta il nuovo singolo ‘Darkside’

I Blink-182 raccontano di un amore non corrisposto nel nuovo singolo Darkside, ultimo estratto dopo Happy Days, Generational Divide e Blame It On My Youth dall’album Nine, in uscita prevista per il prossimo 20 settembre.

Un brano che parla del rischio di gettarsi di testa in una relazione, anche se la possibilità di distruggersi è dietro l’angolo, così come cantato dal trio pop-punk nel ritornello: “I don’t care what you say/No, I don’t care what you do/I’m going to the darkside with you/I’m going to the darkside with you”.

Nine arriva dopo tre anni dall’ultimo LP California, lavoro che ha segnato il debutto nella band di Matt Skiba, cantante e chitarrista degli Alkaline Trio, chiamato da Hoppus e Barker per sostituire lo storico frontman Tom DeLonge.

Attualmente i Blink-182 sono nel bel mezzo di un tour statunitense nato in collaborazione con il rapper Lil Wayne, tour in cui la band sta dando sempre più spazio ai brani tratti da Enema of the State, il loro album più celebrato fresco di ventesimo compleanno.