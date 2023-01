‘Blinding Lights’ di The Weeknd è diventata la canzone più ascoltata di sempre su Spotify

Blinding Lights è diventata la canzone più ascoltata di sempre su Spotify. Il pezzo di The Weeknd ha attualmente 3.332.163.962 di stream sulla piattaforma.

Il singolone del 2019 dell’americano ha quindi superato Shape of You di Ed Sheeran, che è del 2017 e che con 3.332.016.196 diventa la seconda canzone più ascoltata su Spotify.

Sono numeri altissimi. Per dare un’idea, singoli strapopolari di Taylor Swift come Blank Space o Shake It Off hanno circa un miliardo di stream sulla piattaforma svedese, Someone Like You di Adele sfiora il miliardo e mezzo, As It Was di Harry Styles supera il miliardo e 700 milioni.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Non significa però che Blinding Lights sia la canzone più ascoltata di sempre in streaming, come lascia intendere The Weeknd su Twitter. Al di là dei dati non disponibili per tutte le altre piattaforme, su YouTube il pezzo di Sheeran batte ampiamente quello di Abel Tesfaye. Il video ufficiale di Shape of You ha infatti 5,8 miliardi di visualizzazioni, il lyric video oltre 900 milioni, contro il miliardo e 400 milioni di views di Blinding Lights che si ottengono sommando video e audio ufficiale.

Ecco le due canzoni, nel caso siate fra i pochi esseri umani viventi dotati di connessione internet a non averle mai ascoltate: