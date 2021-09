Blanco occupa tutta la top 10 della classifica dei singoli

Dieci canzoni di Blanco occupano le prime 10 posizioni della classifica ufficiale dei singoli in Italia diffusa dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI).

Tre pezzi, ovvero Notti in bianco, Paraocchi e Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta erano già presenti nella Top 100 Singoli. A questi si aggiungono ora Blu celeste (al primo posto), Sai cosa c’è, Lucciole, Mezz’ora di sole, Figli di puttana, Finché non mi seppelliscono e Pornografia, tutti inclusi nell’album Blu celeste pubblicato venerdì 10 settembre.

Le altre tre canzoni tratte dal disco di Blanco e non comprese nella top 10, ovvero Afrodite, Ladro di fiori e David, sono rispettivamente al numero 15, 16 e 19.

È un risultato notevole, prodotto del sistema con cui da tempo vengono elaborate le classifiche, non solo in Italia, che tengono conto del numero di download e soprattutto del numero di ascolti in streaming premium. Significa che Blu celeste è stato ascoltato in modo massiccio e non a caso compare al primo posto della classifica degli album, dove ha scalzato Senjutsu degli Iron Maiden. La seconda nuova entrata più alta fra gli album è The Metallica Blacklist, al numero 9.

Ecco la classifica dei singoli FIMI:

Nelle prime 72 ore l’album di Blanco è stato talmente tanto ascoltato in Italia da comparire al terzo posto della classifica dei più ascoltati al mondo su Spotify in quel lasso di tempo. fra quelli usciti venerdì 10 settembre.

A questo link trovate la nostra intervista/profilo di Blanco.