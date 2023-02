Blanco ha pubblicato una canzone sui suoi ‘Sbagli’

“Sbagli, all’improvviso tu sbagli”. È uno dei passaggi chiave della canzone che Blanco ha pubblicato oggi su Instagram in versione non rifinita. Si intitola apparentemente Sbagli, è un pezzo per voce e pianoforte ed è la prima canzone che diffonde dopo l’esibizione a Sanremo con L’isola delle rose, quando frustrato per il malfunzionamento della cuffia, ha messo sottosopra la scenografia fatta appunto di rose, con coda di polemiche (anche politiche) e persino un’indagine.

“Se fosse mattina” recita il testo “saresti solo, piangeresti di nuovo per i tuoi sbagli, sbagli, sbagli, all’improvviso tu sbagli”. E ancora: un riferimento all’“odio della gente” e a “rose nel cielo”, “hai 20 anni, ma loro no”, “piangi nel bagni, ma loro no”, “mollami o no, oppure rovina la vita che ho, ma mollami poi, voglio sentire più forte si può le colpe che ho”, “sembra più vero questo mondo finto ora sembra più vero, ne vado fiero”.

Ecco Sbagli: