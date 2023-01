Blanco ha pubblicato un nuovo singolo, ‘L’isola delle rose’

Dopo una lunga attesa (sono passati quasi otto mesi dall’ultima pubblicazione, Nostalgia) e una serie di spoiler che vi abbiamo raccontato in questi giorni, Blanco torna con un nuovo singolo, L’isola delle rose.

Il brano, scritto dall’artista e prodotto dal suo fido braccio destro Michelangelo, riprende il canovaccio sonoro di Blanco, unendo delicatezza e dolore del testo ad un arrangiamento downtempo pieno e denso. Anche le immagini scelte nei versi sono proprie del vocabolario dell’artista bresciano, tra sesso (“Da quando scopavamo forte nello scantinato” o “Da quando ti spogliavi nuda e ti fotografato”), un certo e cool spleen giovanile (“Amo questa vita e questo fottuto disagio”) ed amore esasperato (“Mi fai sentire vivo ogni volta che respiro”, “Tutto in fiamme, ricordi in fiamme, i tuoi occhi in fiamme, come fossi in fiamme”).

L’isola delle rose è accompagnato da un videoclip cinematografico diretto da Simone Peluso, girato al Camping Village Città Milano, nel cui Blanco ritorna faticosamente a casa come un cavaliere dopo una lunga battaglia