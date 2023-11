Dopo un’estate di tour con le sue prime date agli stadi con San Siro a Milano e l’Olimpico a Roma, Blanco ha annunciato nei giorni scorsi l’uscita del documentario Bruciasse il cielo prevista per il 9 novembre su Prime Video.

Come se non bastasse il cantante oggi ha annunciato anche l’uscita del nuovo singolo, anch’esso intitolato Bruciasse il cielo, in uscita venerdì 10 novembre.