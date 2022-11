Blanco ha annunciato un nuovo album e le date dei due concerti negli stadi

L’aveva anticipato in una storia di Instagram in cui lo si vedeva scrivere su un muro “San Siro” e “Olimpico”. Ora è ufficiale: Blanco si esibirà nell’estate 2023 nei due stadi.

Sarà all’Olimpico di Roma il 4 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano il 20 luglio. «Nel nuovo tour», aggiunge su Instagram, «porterò il mio nuovo album».

I biglietti per i due concerti verranno messi in vendita a partire dalle ore 18 di domani, 18 novembre, sui siti di Vivo Concerti e Friends and Partners, e da mercoledì 23 novembre alle ore 11 anche nei punti vendita autorizzati.