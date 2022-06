Blanco, guarda il video del nuovo singolo ‘Nostalgia’

Il richiamo “Blanchito babe, Michelangelo”. Un testo d’amore, sì, ma con scopate e litigate. Le sonorità e l’energia di Blu celeste. La frase chiave “Manderei tutto affanculo senza di te”.

Blanco ha pubblicato un pezzo nuovo. Si intitola Nostalgia ed è un ritorno allo stile che ha reso celebre il cantante dopo il ciclo segnato dal duetto con Mahmood Brividi. È nostalgia non di un tempo, ma di una persona che si sta allontanando e che ora manca, come manca casa.

La canzone è accompagnata da un video in bianco e nero girato a New York. È diretto da Simone Peluso, già regista di altri video di Blanco come Ladro di fiori, Paraocchi e Notti in bianco, ma anche di Zitti e buoni dei Måneskin e di Bella storia, il video di Fedez con Chiara Ferragni.

Nel video di Nostalgia si vedono anche immagini di Blanco che corre in mutande per Times Square, parte di una campagna per Calvin Klein.

Blanco è in tour: le date estive si chiuderanno con due concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 16 e 17 settembre. A questo link il nostro ritratto di Blanco e qui il report del suo concerto al Fabrique di Milano.